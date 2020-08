Marc Márquez is langer uitgeschakeld met een gebroken arm. De revalidatie van de MotoGP-kampioen neemt nog minstens twee maanden in beslag, zo laat zijn team Honda zaterdag weten.

"Het doel voor Márquez en Honda is om pas terug te keren als de arm volledig hersteld is", schrijft Honda in een verklaring. "Het gaat naar verwachting nog twee of drie maanden duren voordat Marc weer op zijn motor kan zitten. Honda heeft geen datum of race geprikt voor de terugkeer."

Márquez brak een maand geleden zijn bovenarm tijdens de openingsrace in Spanje. Hij liet zich een dag later opereren en probeerde mee te doen aan de tweede race op het Circuito Permanente de Jerez, maar hij haakte na één ronde tijdens de kwalificatie al af.

De regerend wereldkampioen moest begin deze maand een tweede operatie ondergaan, omdat de titanium plaat die bij de eerste ingreep werd geplaatst beschadigd bleek te zijn. De 27-jarige Márquez moest ter observatie 48 uur in het ziekenhuis blijven.

Márquez kroonde zich de afgelopen zeven jaar zes keer tot wereldkampioen. Door zijn langere absentie lijkt hij de wereldtitel dit jaar te kunnen vergeten. De Fransman Fabio Quartararo leidt na vier races het klassement met 67 punten. De Italiaan Andrea Dovizioso (56 punten) staat tweede.