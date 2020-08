Na de marathon van Rotterdam gaat ook de marathon van Amsterdam dit jaar niet door. Organisator Le Champion en de gemeente hebben vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen in de hoofdstad een streep door het evenement gezet.

"Het is bijzonder spijtig dat we de Amsterdam Marathon moeten afgelasten vanwege de coronacrisis", zegt een teleurgestelde algemeen directeur Ron van der Jagt van Le Champion vrijdag.

"Wij wilden niets liever dan de Amsterdam Marathon op een veilige en verantwoorde manier te laten plaatsvinden, met een aangepaste editie. Tot een maand geleden waren we optimistisch. Maar de ontwikkeling van de coronacrisis in de afgelopen weken, zowel in Nederland als ook internationaal, maakt het helaas onmogelijk om door te gaan."

De marathon van Amsterdam, waar vorig jaar 47.000 lopers aan meededen, zou op zondag 18 oktober plaatsvinden. Alle al aangeschafte startbewijzen blijven geldig voor de editie van volgend jaar, die gepland staat voor zondag 17 oktober 2021.

De Amsterdam Marathon heeft bij de internationale atletiekfederatie World Athletics de hoogst mogelijke status (Platinum). De 42,195 kilometer door de hoofdstad zou dit jaar ook weer als Nederlands kampioenschap gelden.

Vrijwel alle grote stadsmarathons zijn dit jaar afgelast vanwege de coronacrisis. De marathon van Rotterdam werd eerst nog verplaatst van 5 april naar 25 oktober, maar de organisatie besloot een maand geleden dat het evenement dit jaar helemaal niet kan doorgaan.