Vanaf de vierde startplek gaat Rinus van Kalmthout zondag bij de Indy 500 proberen om autosportgeschiedenis te schrijven. De negentienjarige Hoofddorper wordt bij een zege de jongste winnaar ooit van een van de meest prestigieuze races ter wereld. "We zitten in zo'n goede positie, deze kans moeten we grijpen."

Nee, het was niet Fernando Alonso die vorige week het meest verraste tijdens de kwalificatie voor de Indy 500. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 kwalificeerde zich als 26e en zal waarschijnlijk nog even moeten wachten om zijn 'Triple Crown' - het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 uur van Le Mans en de Indy 500 - te voltooien.

Waar de Alonso-hype ging liggen, pakten de Amerikaanse autosportmedia uit met het resultaat van een jonge coureur uit Nederland, die met een vierde startplek al een plaats in de recordboeken bemachtigde: niet eerder deed een tiener het zo goed in de kwalificatie van de Indy 500 als Rinus 'VeeKay'.

"Om eerlijk te zijn lagen de verwachtingen niet eens zo hoog", zegt Van Kalmthout, die dit jaar debuteert in de IndyCar Series, in gesprek met NU.nl. "De auto voelde tijdens de trainingen al goed, maar onze concurrenten - met name de Honda's - zagen er ook sterk uit. Dus ik was verrast dat ik mezelf zaterdag terugvond op de zesde plek."

Met die zesde plek mocht Van Kalmthout door naar de 'Fast Nine', de strijd om poleposition. Daar deed hij er nog een schepje bovenop. Met een gemiddelde snelheid van ruim 370 kilometer per uur kwalificeerde Van Kalmthout zich als vierde, goed voor een plaats op de tweede startrij.

Rinus van Kalmthout kwalificeerde zich als vierde voor de Indy 500. (Foto: Rinus VEEKAY PR/Ed Carpenter Racing)

'Belangrijk dat ik vooraan blijf rijden'

Vanaf die vierde plek begint Van Kalmthout zondag aan zijn eerste Indy 500. Een race van ruim 800 kilometer lang op een oval, waarbij er alleen geremd wordt tijdens het maken van de pitstops. Met een topsnelheid van 380 kilometer per uur ligt een stevige crash altijd op de loer.

"Dus het is zaak om uit het gedrang te blijven", vervolgt Van Kalmthout. "Wat dat betreft heeft mijn vierde startplek al geholpen: hoe verder ik naar achteren rijd, des te meer kans loop ik om bij incidenten betrokken te raken. Natuurlijk valt een crash nooit helemaal uit te sluiten, maar het is wel belangrijk dat ik dicht tegen de kop van het veld aan blijf rijden."

Hoewel de vierde plek voor Van Kalmthout een mooie opsteker is, is de kwalificatie voor de Indy 500 van minder groot belang dan bijvoorbeeld bij een Grand Prix in de Formule 1. De verschillen tussen de auto's zijn veel kleiner, waardoor in theorie veel coureurs kans maken op de zege.

Toch gaat die regel dit jaar niet helemaal op. In de aanloop naar de kwalificatie was er veel te doen om de nieuwe aerodynamica rond de IndyCar-auto's. De coureurs rijden voor het eerst met een zogeheten aeroscreen op de cockpit, een schild dat het hoofd van de rijders moet beschermen. Omdat dit aeroscreen de luchtstromen rond de auto verandert, zal inhalen lastiger worden.

"Het was daarom tijdens de trainingen lastig om in de buurt van mijn voorgangers te blijven rijden", aldus Van Kalmthout, die bij Ed Carpenter Racing voor een team rijdt dat gespecialiseerd is in racen op ovals.

"Maar we hebben met het team gezorgd voor een dusdanig snelle auto dat we ook gewoon mensen in kunnen halen als we in die situatie terechtkomen. Daarover hoef ik mij absoluut geen zorgen te maken."

Tweevoudig Indy 500-winnaar Arie Luyendyk bekijkt de auto van zijn landgenoot Rinus van Kalmthout. (Foto: RINUS VEEKAY PR/Ed Carpenter Racing)

'Als coureur wil ik alleen maar winnen'

Ongeacht het resultaat zal het om verschillende redenen een memorabele Indy 500 voor Van Kalmthout worden. Zo is het de eerste en waarschijnlijk ook de laatste keer dat er geen publiek aanwezig is op de Indianapolis Motor Speedway. De bijna 300.000 stoeltjes blijven vanwege coronarestricties leeg.

"Dat is natuurlijk heel jammer", aldus Van Kalmthout, die in Indianapolis wel wordt gesteund door zijn familie en tweevoudig Indy 500-winnaar Arie Luyendyk. "Daar heb ik natuurlijk veel aan gehad. De belangrijkste tip van Arie voor deze race: luister naar je teambaas. Die weet zoveel van de auto af en heeft ontzettend veel ervaring. Neem aan wat hij zegt en dan komt het goed."

Van Kalmthout begint met torenhoge ambities aan 'The Greatest Spectacle in Racing'. "Waar ik zondag tevreden mee ben? Als coureur wil ik alleen maar winnen. En zeker de Indy 500. Een tweede of derde plek telt hier niet. We zitten nu in zo'n goede positie dat we deze kans moeten grijpen."

"Tegelijkertijd hangt een zege van zoveel factoren af. Wij moeten zorgen dat we het tactisch goed voor elkaar hebben en dat we de risico's zoveel mogelijk uitsluiten. Ons voorbereidende werk hebben we in ieder geval al uitstekend gedaan. Met mijn vertrouwen zit het goed en ik kan niet wachten om zondag te gaan racen."

De Indy 500 begint zondag om 20.35 uur (Nederlandse tijd) en is live te volgen op Ziggo Sport en in een liveblog op NU.nl