MotoGP-coureur Johann Zarco start zondag voor straf vanuit de pitstraat bij de Grand Prix van Stiermarken. De Ducati-rijder moet boeten voor zijn aandeel in de heftige crash van afgelopen weekend in Oostenrijk.

Zarco kwam in de negende ronde van de race op de Red Bull Ring in aanraking met Franco Morbidelli van Yamaha, waarop beide coureurs hard vielen. Valentino Rossi en Maverick Viñales werden bijna geraakt door de rondvliegende motoren.

Zowel Zarco als Morbidelli moest zich donderdag op het circuit in Oostenrijk verantwoorden bij de stewards, die vrijdagochtend besloten om de Fransman te bestraffen. Morbidelli wordt niets verweten.

"Ik kon de stewards echt uitleggen wat ik deed toen ik Morbidelli wilde inhalen. We hadden daar goed bewijs voor", zei Zarco donderdag nadat hij zich bij de stewards had gemeld.

"Naar mijn mening moeten er geen straffen worden uitgedeeld, want ik heb niets geks gedaan. Dat heb ik de wedstrijdleiding ook verteld. Volgens mij begrepen ze me, want ze gaven niet echt antwoord en waren het met me eens."

Morbidelli pleitte bij de stewards voor een straf van Zarco en die is er dus gekomen. Beide coureurs rijden dit MotoGP-seizoen in de middenmoot. Fabio Quartararo van Yamaha leidt na vier van de veertien races.