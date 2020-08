Dafne Schippers heeft gemengde gevoelens overgehouden aan haar eerste wedstrijd van het seizoen. De topatlete was blij dat ze woensdag kon starten in Hongarije, maar ondervond ook hinder van een blessure.

"Ik ben vijf dagen geleden weer vol door mijn rug gegaan. Ik heb amper kunnen trainen, dus heel eerlijk gezegd ben ik heel blij dat ik gefinisht ben", aldus de 28-jarige Schippers tegen de NOS.

"Bij de start durfde ik geen druk te zetten. In de bocht ging het wel heel goed en voelde ik de snelheid komen. Op het laatste stukje ging ik stuk, maar dat hoort erbij."

Schippers kwam bij de Gyulai István Memorial in het Hongaarse Székesfehérvár tot een tijd van 22,94 seconden op de 200 meter. Alleen de Amerikaanse Lynna Irby was sneller: 22,55.

"Ik weet nog niet zo goed wat het is met mijn rug", aldus Schippers. "Dat is frustrerend, maar ik voel me verder heel fit. Ik hoop vanaf hier door te kunnen bouwen."

Schippers besloot in januari om het indoorseizoen over te slaan. Vanwege de coronapandemie werd de seizoensstart van de tweevoudig wereldkampioene vervolgens noodgedwongen verder uitgesteld.