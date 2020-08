Dafne Schippers is woensdag in haar eerste wedstrijd van het seizoen als tweede geëindigd. De Utrechtse kwam bij de Gyulai István Memorial in het Hongaarse Székesfehérvár tot een tijd van 22,94 seconden op de 200 meter.

De 28-jarige Schippers moest in Hongarije alleen de Amerikaanse Lynna Irby (22,55) voor zich dulden. Mujinga Kambundji uit Zwitserland eindigde in 23,25 als derde, vlak voor de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (23,33).

Bij het uitkomen van de bocht lag Schippers even aan kop, maar op de laatste 50 meter ging ze volledig stuk en werd ze simpel gepasseerd door Irby. Desondanks bleef de Nederlandse, die last had van haar rug, de andere concurrentes wel voor.

Schippers besloot eind januari het volledige indoorseizoen over te slaan. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter had op dat moment meer tijd nodig om te trainen en in vorm te komen, waardoor ze haar eerste wedstrijden pas in het voorjaar wilde lopen.

Door de coronapandemie werden echter alle atletiekwedstrijden afgelast, waardoor Schippers nu pas haar eerste wedstrijd van het seizoen liep. Wel kwam ze begin vorige maand in actie op Papendal, waar ze met de Nederlandse estafetteploeg de 3x100 meter afwerkte.

Visser evenaart eigen wereldjaartijd

Schippers was niet de enige Nederlandse die van de partij was in Hongarije. Op de 100 meter horden evenaarde Nadine Visser de beste wereldjaartijd, die ze vorige week al verbeterde in het Finse Turku. Net als toen snelde de 25-jarige atlete naar 12,68 seconden en was ze de snelste. Visser bleef de Hongaarse Luca Kozák slechts drie honderdsten voor.

Femke Bol was met 54,67 de sterkste op de 400 meter horden. De twintigjarige Amersfoortse, die vorige maand het bijna 22 jaar oude Nederlands record van Ester Goossens verbeterde in 53,79, liet de Oekraïense nummer twee Anna Ryzhykova (55,86) ruim een seconde achter zich.

Op de 400 meter greep Lieke Klaver net naast de overwinning. Met 52,11 was ze slechts twee honderdsten langzamer dan de Amerikaanse Wadeline Jonathas. Bij de mannen eindigde Liemarvin Bonevacia in 46,69 als zesde op de 400 meter.

De Gyulai István Memorial maakt deel uit van de World Athletics Continental Tour Gold. Tot die categorie behoren normaal gesproken ook de FBK Games, maar het evenement in Hengelo werd afgelast vanwege de coronacrisis.