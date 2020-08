Jorn Winkelhorst is dinsdag per direct gestopt als international van de Nederlandse waterpoloërs. De 28-jarige midvoor is het niet eens met de aanpak rondom het nationale team en heeft besloten zich te laten naturaliseren tot Duitser.

Winkelhorst is al enkele jaren als fullprof in dienst van de Duitse topclub Waspo Hannover, maar wil benadrukken dat zijn teamgenoten of de Duitse bondscoach Hagen Stamm geen druk op hem hebben uitgeoefend.

"Diep in mijn hart ga ik het liefst met het Nederlands team naar de Olympische Spelen. Maar in de afgelopen tijd zijn er enkele veranderingen bij Oranje doorgevoerd, waar ik het niet mee eens ben. Ik heb er verschillende keren met de bondscoach en de teamleiding over gesproken, maar we kwamen er niet uit", zegt Winkelhorst in een persbericht.

"Door de naturalisatieprocedure nu in gang te zetten, ben ik mogelijk op het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in februari in Rotterdam al speelgerechtigd. De kans dat 'we' Tokio halen, is zowel voor Nederland als voor Duitsland klein. Ik verwijt niemand iets en kijk ook terug op een hele mooie periode bij Oranje."

Bondscoach Harry van der Meer respecteert het besluit van Winkelhorst. "Natuurlijk baal ik ervan. Jorn is een zeer sterke midvoor en presteerde de laatste jaren op een constant hoog niveau, zowel met zijn club in de Champions League als bij Oranje. Ik had hem er graag bij gehouden, maar we verschilden te veel van inzicht over de aanpak richting het OKT."

Nederland gaat zich vanaf half september voorbereiden op het OKT in Rotterdam, dat vanwege de coronacrisis werd verplaatst van maart 2020 naar februari 2021. Oranje speelt op 14 februari in de openingswedstrijd tegen Duitsland. De andere tegenstanders in de poule zijn Kroatië, Rusland, Roemenië en Frankrijk. De beste drie landen krijgen een ticket voor de Spelen.