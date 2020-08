Valentino Rossi haalde zondag opgelucht adem toen hij met veel geluk ontkwam aan een zwaar ongeluk tijdens de MotoGP-race in Oostenrijk. De Italiaan, die na een heftige crash bijna werd geraakt door een motor, vindt dat de coureurs van tegenwoordig te agressief rijden.

In de negende ronde van de race tikte Franco Morbidelli vlak voor de zesde bocht het achterwiel van Johann Zarco aan. De twee coureurs rolden door de grindbak, maar hun motoren stuiterden verder over het asfalt. Rossi en Maverick Viñales werden op een haar na geraakt door die motoren.

"Het was zo eng, echt angstaanjagend", zei de 41-jarige Rossi na de Grand Prix op de Red Bull Ring tegen Motorsport.com. "Het risico op dat moment was heel groot, vooral voor Maverick en mijzelf. Dit had een ramp kunnen worden."

Volgens Rossi is de crash het gevolg van de mindset waarmee coureurs de race ingaan. "Iedereen rijdt heel agressief. Dat kan ik wel begrijpen, waar we moeten oppassen dat we niet overdrijven. Zo heb je veel coureurs die op de rem staan om hun positie te bewaken", aldus de zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP.

"Zarco deed dat nu ook bij Franco. Je moet de andere coureurs op de baan respecteren. Want we moeten niet vergeten dat deze sport heel gevaarlijk is, zeker op een baan met veel rechte stukken waar we 300 kilometer per uur rijden."

De race werd na de crash stilgelegd en ging na twintig minuten weer verder. Rossi eindigde uiteindelijk als vijfde en Viñales finishte als tiende in de Grand Prix van Oostenrijk, die werd gewonnen door de Italiaan Antonio Dovizioso.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden te bekijken.