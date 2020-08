Ronnie O'Sullivan heeft zondag voor de zesde keer in zijn carrière de wereldtitel snooker veroverd. De Engelsman was in de finale in Sheffield veel te sterk voor zijn landgenoot Kyren Wilson: 18-8.

De eindstrijd in The Crucible werd over twee dagen gespeeld. De 44-jarige O'Sullivan, die in 2014 zijn laatste WK-finale speelde (verlies tegen Mark Selby), leidde na de eerste dag met 10-7 en gaf zondag nog slechts één frame weg aan de zestien jaar jongere Wilson, de nummer acht van de wereld.

'The Rocket' leek zaterdag op weg naar een eenvoudige zege toen hij via breaks van onder meer 106 en 80 een 8-2-voorsprong nam. Wilson knokte zich echter terug en bracht het verschil dankzij onder meer een century break (100) terug naar drie frames achterstand.

Zondag pakte 'The Warrior' weliswaar het eerste frame, maar daarna was O'Sullivan een klasse apart. De mondiale nummer zes won maar liefst acht frames op een rij en verzekerde zich zo van zijn zesde wereldtitel, nadat hij eerder de sterkste was in 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013.

O'Sullivan komt daarmee op gelijke hoogte met Steve Davis en Ray Reardon, terwijl hij nog één wereldtitel minder heeft dan Stephen Hendry. Joe Davis werd in de jaren twintig, dertig en veertig vijftien keer wereldkampioen en heeft het record stevig in handen. Fred Davis en John Pulman delen de tweede plek met beiden acht titels.

O'Sullivan verbetert record Hendry

Voor O'Sullivan betekende het zijn 37e rankingtitel in zijn carrière, waarmee hij nu alleen recordhouder is. Dat record deelde hij voorafgaand aan het WK met Hendry. Bovendien speelde hij zijn negentigste partij in The Crucible, waarmee hij het record van Hendry evenaarde.

Wilson, die in de kwartfinales titelverdediger Judd Trump verraste, speelde zijn eerste WK-finale. Twee jaar geleden zette hij met een halvefinaleplek zijn beste resultaat neer in Sheffield. De Engelsman won met de Shanghai Masters (2015), de Paul Hunter Classic (2018) en de German Masters (2019) tot nu toe drie rankingtoernooien.

O'Sullivan, die 500.000 Britse pond (553.000 euro) opstrijkt voor zijn titel, is de oudste wereldkampioen sinds Reardon in 1978 op 45-jarige leeftijd triomfeerde. Tijdens het WK haalde hij flink uit naar de nieuwe generatie snookeraars.

"Als je me in mijn beginjaren had gevraagd of ik had verwacht dat ik nu nog steeds in de top zou meedoen, had ik nee gezegd", zei O'Sullivan. "Maar gezien het niveau van tegenwoordig, zeg ik ja. De jonge spelers die doorbreken zijn niet zo goed als wij. De meesten hebben niet eens het niveau van amateurs, zo slecht zijn ze."

Het WK snooker wordt normaal gesproken eind april en begin mei afgewerkt, maar werd vanwege de coronapandemie verplaatst naar de zomer. Alleen op de openingsdag en bij de finale was er publiek aanwezig in The Crucible.