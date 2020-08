De MotoGP-race in Oostenrijk is zondagmiddag ontsierd door een heftige crash tussen Franco Morbidelli en Johann Zarco. De verwondingen bij beide coureurs zijn niet bekend. Valentino Rossi werd bijna geraakt door de motoren. Andrea Dovizioso won de tumultueuze race.

In de negende ronde van de race op de Red Bull Ring tikte Morbidelli het achterwiel van Zarco vlak voor de zesde bocht aan, waarna beide coureurs de macht over de motoren verloren en door de grindbak rolden.

De motoren van beide coureurs stuiterden over het asfalt en raakten bijna hun voorgangers. Vooral oud-wereldkampioen Rossi en Maverick Viñales ontsnapten aan een zware klap. De motoren vlogen net voor de Italiaan en de Spanjaard langs.

De race werd direct stilgelegd. Morbidelli en Zarco leken het naar omstandigheden goed te maken. De Fransman Zarco kon op eigen kracht de baan verlaten, terwijl de Italiaan Morbidelli met een brancard werd weggedragen. Later stapte Morbidelli op eigen kracht in een ambulance.

Dovizioso wint na herstart

Na een onderbreking van twintig minuten werd de race hervat met een herstart voor nog twintig ronden. Jack Miller ging op dat moment aan de leiding, maar moest de zege laten aan Dovizioso, die onlangs zijn vertrek aankondigde bij Ducati. Alex Rins passeerde Dovizioso tien ronden voor het einde nog, maar ging onderuit.

Fabio Quartararo, de leider in het MotoGP-klassement, eindigde op een teleurstellende achtste plaats. De Fransman blijft echter de nummer één met 67 punten. Dovizioso volgt op de tweede plaats met 56 punten. Marc Márquez, de regerend wereldkampioen, ontbrak in Oostenrijk vanwege een gebroken arm in de eerste race.

In de MotoGP zijn nog negen races te verrijden. Volgende week is de tweede race op de Red Bull Ring.

Ook zware crash in Moto2

Eerder op de dag werd de race in de Moto2 ook al ontsierd door een harde crash. De Maleisiër Hafizh Syahrin vloog meters door de lucht nadat hij de motor van de Italiaan Enea Bastianini had doorboord. Bastianini, de leider in het kampioenschap, was even daarvoor gevallen en rende richting de grindbak om een botsing met de achterliggende motoren te voorkomen.

Ook in de Moto2 besloot de wedstrijdleiding over te gaan tot een herstart voor een ingekorte race van dertien ronden.

De winst ging daarop naar Jorge Martin. Bo Bendsneyder haalde opnieuw geen punten binnen voor het WK en eindigde als 22e.

Medische hulp voor Hafizh Syahrin na de crash in de Moto2. (Foto: Pro Shots)