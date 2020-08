Jeffrey Herlings heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de wereldtitel in de MXGP. De Nederlandse motorcrosser won de Grand Prix van Kegums en liep verder uit op regerend wereldkampioen Tim Gajser.

Gajser won zondag wel de eerste manche. De Sloveen pakte aan het begin de leiding en stond die niet meer af. De 25-jarige Herlings kende een slechte start.

De Brabander lag op de tiende positie en knokte zich terug tot de vierde plek. Hij kwam 29 seconden achter Gajser over de finish. De Litouwer Arminas Jasikonis werd tweede en de Spanjaard Jorge Prado derde. Glenn Coldenhoff finishte als zevende.

In de tweede manche was Herlings de snelste, terwijl Gajser de finish niet haalde. Dat was voor de Nederlandse wereldkampioen van 2018 genoeg voor de eindzege.

Herlings had voorafgaand aan de GP van Kegums 170 punten en de Sloveen Gajser 142, gevolgd door de Italiaan Antonio Cairoli met 129. De Nederlander koestert nu een voorsprong van 46 punten op Gajser.

Volgende GP pas in september

Op het circuit in Kegums werd afgelopen woensdag en vorig weekend ook al een GP werd verreden. Het waren de eerste drie GP's na de coronastop. Herlings won in maart de eerste twee races. De volgende GP is op 6 september in het Turkse Afyonkarahisar.

Tot en met eind november staan er voorlopig nog twaalf GP's op de herschikte kalender. Vanwege het grote aantal wedstrijden dat nog verreden moet worden, staan er - anders dan in eerdere seizoenen - ook doordeweeks races op het programma.