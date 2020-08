MMA-vechter Jairzinho Rozenstruik heeft bij de UFC 252 in Los Angeles herstel getoond na zijn pijnlijke nederlaag in mei tegen Francis Ngannou. De Surinamer won zaterdagavond (lokale tijd) van Junior Dos Santos via een knock-out.

Rozenstruik deelde in de tweede ronde van het gevecht een beslissende reeks stoten uit aan voormalig UFC-kampioen Dos Santos, waarna de scheidsrechter de Braziliaan in bescherming nam en Rozenstruik tot winnaar uitriep.

De 32-jarige Rozenstruik leed in mei nog een pijnlijke nederlaag tegen Ngannou. Hij ging al na twintig seconden knock-out tegen de geboren Kameroener. Het was voor Rozenstruik zijn eerste nederlaag in elf MMA-duels in het zwaargewicht (waarvan vijf in de UFC).

"Dit voelt geweldig", zei Rozenstruik na zijn gewonnen partij tegen Dos Santos, die achter gesloten deuren werd gehouden. "Ik wilde zo snel mogelijk vechten na mijn nederlaag tegen Ngannou. Ik ben terug naar de sportschool gegaan en dit is het resultaat waar we naar op zoek waren. We hadden wat recht te zetten."

Rozenstruik is een van de opkomende vechters in het zwaargewicht in de UFC. Hij werd vorig jaar uitgeroepen tot Rookie of the Year, de prijs voor beste talent in de gewichtsklasse.

Overigens kondigde de Amerikaan Daniel Cormier tijdens UFC 252 aan te stoppen, nadat hij zijn titelgevecht verloor van zijn landgenoot Stipe Miocic. De 41-jarige MMA-vechter in het zwaargewicht noemde het gebrek aan perspectief op een nieuw titelgevecht als voornaamste reden om afscheid te nemen van de vechtsport. Hij veroverde in 2018 de UFC-titel in zowel het zwaar- als lichtgewicht.