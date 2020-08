Rinus van Kalmthout heeft zich zaterdag geplaatst voor de strijd om poleposition bij de Indianapolis 500. De Nederlander eindigde in het eerste deel van de kwalificatie als zesde.

De pas negentienjarige Van Kalmthout kwam op de Indianapolis Motor Speedway tot een gemiddelde snelheid van 231,114 mijl per uur (bijna 372 kilometer per uur) over vier rondes. Hij moest bij de eerste negen eindigen om zondag mee te doen aan de strijd om pole.

Met zijn zesde plek was 'VeeKay' de beste rookie. Hij bleef de Spanjaard Álex Palou (231,034), de enige andere rookie in de zogenoemde 'Fast Nine', maar net voor. Bovendien was hij de enige coureur met een Chevrolet-motor bij de eerste negen, die werd gedomineerd door auto's met een Honda-motor.

De hoogste gemiddelde snelheid werd met 231,351 mijl per uur (ruim 372 kilometer per uur) neergezet door Marco Andretti. De Amerikaan hield zijn landgenoten Ryan Hunter-Reay (231,330) en Alexander Rossi (231,268) achter zich. Takuma Sato kwalificeerde zich als negende en laatste voor de strijd om pole.

Van Kalmthout maakte afgelopen woensdag ook al indruk tijdens de rookietest voor de Indy 500. Hij liet toen met 221,318 mijl per uur (ruim 356 kilometer per uur) veruit de hoogste topsnelheid noteren.

Voor de coureur van Ed Carpenter Racing wordt het de eerste keer dat hij meedoet aan de Indy 500. Hij kwam begin vorige maand ook al in actie bij een reguliere IndyCar-race in Indianapolis en werd toen knap vijfde.

Alonso komt niet verder dan 26e plek

Fernando Alonso moest zich in zijn McLaren met 228,768 mijl per uur (ruim 368 kilometer per uur) tevredenstellen met de 26e plaats in het eerste deel van de kwalificatie. In totaal deden er 33 coureurs mee.

De 39-jarige Alonso komt voorlopig voor het laatst in actie bij de Indy 500. Door zijn terugkeer in de Formule 1 kan hij de komende twee jaar niet meedoen. Hij jaagt in Indiana op de door hem zo felbegeerde 'Triple Crown' in de autosport. Hij won in het verleden al de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco in de Formule 1. Voor de 'Triple Crown' moet hij de Indy 500 ook nog winnen.

De 104e editie van de Indianapolis 500 wordt volgende week zondag verreden. Vorig jaar won de Fransman Simon Pagenaud, die zaterdag niet verder dan de 25e plek, de befaamde race voor het eerst. De 'Fast Nine'