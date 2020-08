Joshua Cheptegei kan zijn geluk niet op na zijn wereldrecord op de 5.000 meter. De Oegandees liep vrijdag bij de Diamond League in Monaco de zestien jaar oude toptijd van Kenenisa Bekele uit de boeken.

Cheptegei finishte in het Stade Louis II in 12.35,36 en dook daarmee twee seconden onder de tijd die de Ethiopiër Bekele in 2004 neerzette in Hengelo (12.37,35). Tevens was de 23-jarige Oegandees twintig seconden sneller dan zijn eigen persoonlijke record.

"Het was mentaal zwaar om gemotiveerd te blijven dit jaar, nu zo veel mensen thuis moeten blijven", verwees Cheptegei naar de wereldwijde gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Niettemin voorspelde hij voor de race al dat hij een wereldrecord zou lopen, een belofte die hij dus waarmaakte. "Gelukkig had ik de juiste mensen om me heen. De coach en de staf zorgden voor een goede voorbereiding. Daardoor werd ik gepusht en bleef ik gemotiveerd om hier te presteren."

De nieuwe wereldrecordhouder zag er zelfs een voordeel in dat hij door de coronacrisis de afgelopen maanden in Oeganda moest verblijven, hoewel hij daar minder faciliteiten tot zijn beschikking had.

"Normaal verblijf ik in Europa om te trainen, maar het was geweldig om nu rond trainingen dicht bij mijn familie te kunnen zijn. Ook dat zorgde voor motivatie. Ik kan niet wachten om dit wereldrecord met hen te vieren zodra ik weer thuis ben."

Joshua Cheptegei poseert met zijn nieuwe mondiale toptijd op de 5.000 meter. (Foto: Pro Shots)