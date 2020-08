De Oegandese atleet Joshua Cheptegei heeft vrijdag bij de Diamond League in Monaco het zestien jaar oude wereldrecord op de 5.000 meter uit de boeken gelopen. Bij de race in het Stade Louis II werd Nederlander Mike Foppen zeer verrassend vierde, waarbij hij bovendien het nationaal record evenaarde.

Het wereldrecord stond al sinds 2004 op naam van topatleet Kenenisa Bekele. De Ethiopiër klokte destijds 12.37,35. Cheptegei dook in Monaco twee seconden onder die tijd: 12.35,36.

De toptijd van Cheptegei komt als een behoorlijke verrassing, want de persoonlijke toptijd van de Oegandees stond op 12.57,41, gelopen in augustus vorig jaar. Ruim een maand later maakte hij al wel indruk door de wereldtitel te pakken op de 10 kilometer.

Ongeveer net zo verrassend was in Monaco de vierde plek voor Nederlander Foppen, die een oud record evenaarde. Het Nederlands record is sinds september 2002 in handen van Kamiel Maase, die destijds 13.13,06 liep.

De 23-jarige Foppen, die nog wacht op zijn eerste EK- of WK-deelname, kwam in het sterke deelnemersveld tot exact dezelfde tijd. Het betekent dat hij bijna dertien seconden van zijn persoonlijk record afhaalde.

Eerder op de avond stapte Sifan Hassan bij de Diamond League in Monaco verrassend uit op de 5.000 meter voor vrouwen en werd Femke Bol knap derde op de 400 meter.

Mike Foppen in actie op de 5.000 meter in Monaco. (Foto: Pro Shots)