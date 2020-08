De finaleweek van de Euro Hockey League (EHL) is vanwege de coronacrisis geschrapt. Het toernooi zou van 14 tot en met 18 oktober worden gehouden in Amstelveen.

Aanvankelijk zou er 1 september pas een besluit worden genomen over het wel of niet doorgaan van de Euro Hockey League. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus besloot de organisatie in samenspraak met de Europese hockeybond om nu al een knoop door te hakken.

"Ik ben trots op de pogingen die alle betrokkenen hebben genomen om alles door te laten gaan. Maar uiteindelijk bleek het te moeilijk om dit toernooi in een veilige omgeving te kunnen organiseren", zegt directeur Hans-Erik Tuijt van de EHL.

De finaleweek van de Euro Hockey League, waarbij de beste acht ploegen (mannen en vrouwen) het tegen elkaar opnemen, zou oorspronkelijk in de lente worden gehouden, maar werd al verplaatst vanwege de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Er zouden zestien clubs uit zeven verschillende landen meedoen in Amstelveen.

Namens Nederland zaten de vrouwen van Amsterdam en Den Bosch en de mannen van Bloemendaal en Kampong nog in het toernooi. De Nederlandse hockeybond maakte eind april al bekend dat die teams, mocht de EHL niet uitgespeeld kunnen worden, volgend seizoen weer mogen deelnemen.

Bloemendaal was in 2018 de laatste Nederlandse winnaar van de Euro Hockey League. De formatie won toen op eigen bodem van Kampong.