Nyck de Vries heeft het seizoen in de Formule E donderdag afgesloten met zijn eerste podiumplaats in de klasse met elektrische auto's. De Fries kwam in de laatste race in Berlijn als tweede over de finish.

De 25-jarige De Vries ging als vierde van start en lag lange tijd op de derde plaats, maar passeerde in de slotfase de Zwitser Sébastien Buemi nog in de strijd om de tweede plek. De Mercedes-coureur moest alleen zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne iets meer dan een seconde voor zich dulden.

Vorige week was De Vries al tweemaal dicht bij zijn eerste podiumplaats in de Formule E. Zowel in de eerste race sinds de coronacrisis als afgelopen zondag werd hij vierde in Berlijn.

Robin Frijns, de andere Nederlander die actief is in de Formule E, slaagde er niet in om opnieuw op het podium te eindigen. Hij had lange tijd de vijfde plek in handen, maar viel in de slotfase uit. Woensdag werd de Limburger nog tweede op het Tempelhof Airport Street Circuit.

De Vries eindigt net boven Frijns in kampioenschap

In het kampioenschap eindigt De Vries dankzij zijn tweede plaats in de afsluitende race met zestig punten als elfde. Hij verzamelde twee punten meer dan Frijns, die als twaalfde eindigt.

António Félix da Costa verzekerde zich afgelopen weekend al van de titel in de Formule E. De Portugees passeerde als negende de finish en bracht zijn puntentotaal op 158. Daarmee liet hij nummer twee Vandoorne maar liefst 71 punten achter zich.

In totaal werden er deze en afgelopen week zes races verreden in Berlijn. Frijns eindigde behalve woensdag ook afgelopen zaterdag als tweede.