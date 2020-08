De MotoGP-races die in september op het Misano World Circuit Marco Simoncelli in het oosten van Italië gepland staan, worden de eerste Grands Prix van het seizoen mét publiek. De Italiaanse organisatie mag ieder weekend in totaal tienduizend toeschouwers per dag toelaten.

Bij de eerste triple header in de MotoGP - twee races in Spanje en één in Tsjechië - vonden de Grands Prix nog achter gesloten deuren plaats. Dat zal de komende twee weekenden ook zo zijn als er geracet wordt in Oostenrijk.

De Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna gaf desondanks toestemming aan het Misano World Circuit Marco Simoncelli - in de buurt van San Marino - om voor de Grand Prix-weekenden van 11-13 en 18-20 september toeschouwers toe te laten. Daardoor kunnen er in totaal 30.000 fans per weekend op de tribunes zitten.

"Dit is een besluit dat we zeer toejuichen. Vooral ook omdat dit betekent dat de sport wereldwijd ook voor de fans weer toegankelijk wordt. We willen de instanties bedanken voor hun geloof in ons project", zegt de organisatie van het circuit in een verklaring volgens Motorsport.com.

Het is nog niet bekend of er meer Grands Prix gaan volgen die publiek mogen toelaten. Maandag werd bekend dat het MotoGP-seizoen in november wordt afgesloten in het Portugese Portimão en de organisatie daar heeft wel het streven om fans toe te laten.

Na vier races gaat de Fransman Fabio Quartararo met 59 punten aan de leiding in de WK-stand. Regerend wereldkampioen Marc Márquez, die in de eerste race van het seizoen in Spanje zijn arm brak en nog wacht op zijn rentree, is nog puntloos.