Rinus van Kalmthout heeft woensdag indruk gemaakt tijdens de rookietest voor de Indianapolis 500. De Nederlander liet met 221,318 mijl per uur (ruim 356 kilometer per uur) veruit de hoogste topsnelheid noteren.

De negentienjarige Van Kalmthout, die in totaal 69 rondes aflegde op de Indianapolis Motor Speedway, was bijna 1,5 mijl per uur sneller dan nummer twee Álex Palou. De Spanjaard kwam tot een topsnelheid van 219,876 mijl per uur.

Voor 'Veekay' wordt het de eerste keer dat hij meedoet aan de Indy 500. De coureur van Ed Carpenter kwam begin vorige maand ook al in actie bij een reguliere IndyCar-race in Indianapolis en werd toen knap vijfde.

Aan de testsessie namen niet alleen rookies deel, maar ook coureurs die normaal gesproken niet in de IndyCar actief zijn. Zo werd Fernando Alonso (219,052) in zijn McLaren vierde, kort achter de Braziliaan Hélio Castroneves (219,274). In totaal waren er elf coureurs actief.

Ook de vaste coureurs reden hun eerste training. Vijfvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon reed in die sessie de hoogste topsnelheid. De Nieuw-Zeelander kwam tot een snelheid van 224,047 mijl per uur, ruim 360 kilometer per uur.

Alonso komende twee jaar niet in Indy 500

Alonso komt voorlopig voor de laatste keer in actie op de Indianapolis Motor Speedway. De Spanjaard keert volgend jaar bij Renault terug in de Formule 1, waardoor het voor hem de komende twee jaar onmogelijk is om aan de Indy 500 mee te doen.

De 39-jarige Alonso jaagt in Indiana op de door hem zo felbegeerde 'Triple Crown' in de autosport. Hij won in het verleden al de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco in de Formule 1. Voor de 'Triple Crown' moet hij de Indy 500 ook nog winnen.

De 104e editie van de Indianapolis 500 wordt volgende week zondag verreden. Komend weekend staan de kwalificaties op het programma. Vorig jaar won de Fransman Simon Pagenaud de befaamde race voor het eerst.