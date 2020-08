Robin Frijns is woensdag tweede geworden in de voorlaatste Formule E-race van het seizoen. De Limburger moest op het Tempelhof Air Street Circuit in Berlijn alleen de Brit Oliver Rowland voor zich dulden.

De 29-jarige Frijns ging als tweede van start en lag de hele race achter de van poleposition vertrokken Rowland. Uiteindelijk kwam hij bijna twee seconden na de Brit, die zijn eerste zege boekte in de Formule E, over de finish. De Duitser René Rast maakte het podium compleet.

Voor Frijns is het zijn tweede podiumplek in een week tijd. Afgelopen zaterdag greep hij in Berlijn net naast de overwinning en werd hij tweede achter de Duitser Maximilian Günther.

Nyck de Vries, de andere Nederlander die actief is in de Formule E, kende een teleurstellende kwalificatie en begon als negentiende aan de race. Daarin eindigde hij als veertiende. Afgelopen zondag kwam de Fries nog als vierde over de finish in de Duitse hoofdstad.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de finish van de race te bekijken.

Félix da Costa al zeker van titel

António Félix da Costa verzekerde zich toen van de titel in de Formule E. De Portugees vertrok woensdag van de voorlaatste startrij en lag lange tijd elfde, maar hij viel in de slotfase uit.

In het kampioenschap klimt Frijns dankzij zijn tweede plek met 58 punten naar de tiende plaats. De Vries blijft op 42 punten staan en zakt naar de dertiende plaats.

Afgelopen week werden ook al vier races in Berlijn verreden. Donderdag staat daar ook de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma in de klasse met elektrische auto's.