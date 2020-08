Ranomi Kromowidjojo heeft woensdag bij de Hengelo Long Course Challenge op overtuigende wijze de 100 meter vrije slag gewonnen. De drievoudig olympisch kampioene bleef Femke Heemskerk en Marrit Steenbergen ruim voor.

De 29-jarige Kromowidjojo tikte aan in 54,05 seconden. Daarmee was ze maar liefst 53 honderdsten sneller dan Heemskerk. Steenbergen eindigde in 54,99 als derde.

Bij de mannen ging Stan Pijnenburg met de overwinning aan de haal op de 100 vrij. Met 49,48 bleef hij Kyle Stolk 9 honderdsten voor. Nyls Korstanje werd in 49,97 derde.

Op de 100 meter schoolslag was Arno Kamminga een klasse apart. De Katwijker hield met 59,07 nummer twee Bram Zwetsloot ruim vier seconden achter zich. Maaike de Waard won in 25,93 de 50 meter vlinderslag.

De Long Course Challenge is voor de Nederlandse zwemmers de eerste wedstrijd sinds de coronacrisis. Zij zagen de afgelopen maanden diverse wedstrijden afgelast of uitgesteld worden. Zo werd de EK in Boedapest uiteindelijk verplaatst naar mei 2021.

De Hengelo Long Course Challenge is woensdag begonnen en duurt tot en met vrijdag. Vanwege het gebrek aan wedstrijden in de afgelopen maanden is de volledige Nederlandse top aanwezig in Twente.