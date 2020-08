De Russische atletiekbond heeft drie dagen voor de deadline een miljoenenboete betaald aan de internationale bond World Athletic. Die bond dreigde het lidmaatschap van Rusland op te heffen, als niet voor 15 augustus 5,3 miljoen euro was betaald.

De Russische bond RUSAF kreeg in maart een boete van 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) vanwege schending van de dopingregels. De helft daarvan had al voor 1 juli betaald moeten worden, maar RUSAF bleef in gebreke. World Athletics legde daarop een extra boete op.

Het Russische ministerie van Sport heeft de nationale bond nu geholpen, met wat een "ongekend besluit" wordt genoemd. "Er is eenmalig subsidie verstrekt aan RUSAF om de sport verder te ontwikkelen en de boete aan World Athletics te kunnen voldoen."

Als RUSAF niet voor 15 augustus met het geld over de brug was gekomen, zou het voor Russische atleten uitgesloten zijn geweest om volgend jaar mee te doen aan de Olympische Spelen in Tokio.

Rusland al sinds 2015 uitgesloten

Die kans bestaat overigens nog steeds, omdat RUSAF aan een groot aantal andere voorwaarden moet voldoen, waaronder strikte hervormingen. Ook moet RUSAF zich committeren aan strenge antidopingregels.

De Russische atletiekbond is sinds 2015 uitgesloten van deelname aan internationale toernooien, nadat het mondiale antidopingagentschap WADA bewijs van massaal dopinggebruik onder atleten uit het land had aangetroffen.

Rusland vecht die straf nog altijd aan. In november buigt het CAS, het internationaal strafhof voor de sport, zich over de zaak. Zolang de zaak loopt, mogen Russische atleten van World Athletic niet onder neutrale vlag deelnemen aan internationale evenementen.