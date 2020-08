De comeback van Mike Tyson in de boksring vindt enkele maanden later plaats dan oorspronkelijk gepland. De voormalig wereldkampioen in het zwaargewicht heeft zijn gevecht tegen Roy Jones jr. uitgesteld naar eind november.

In eerste instantie zouden de 54-jarige Tyson en de drie jaar jongere Jones jr. elkaar op 12 september in Los Angeles treffen. De Amerikaan heeft de wedstrijd laten verplaatsen omdat er in november mogelijk meer toeschouwers welkom zijn.

De 54-jarige Tyson maakte vorige maand bekend dat hij na een afwezigheid van vijftien jaar terugkeert in de ring. Hij werkte al langer aan een rentree. Op Instagram deelde hij al een tijdje meerdere video's waarop te zien is dat hij hard aan het trainen is.

Tyson werd driemaal wereldkampioen in het zwaargewicht en werd in 1986 op twintigjarige leeftijd de jongste wereldkampioen ooit in die categorie. In totaal vocht hij 50 partijen, waarvan hij er 44 won op knock-out.

In 2005 beëindigde 'Iron Mike' op 38-jarige leeftijd zijn bokscarrière na een nederlaag tegen de Ier Kevin McBride. Naar verluidt verdiende hij tijdens zijn loopbaan ongeveer 400 miljoen dollar (ruim 340 miljoen euro).

Mike Tyson tijdens de beruchte 'bite fight' met Evander Holyfield in 1997. De Amerikaan beet een stuk oor van zijn opponent af. (Foto: Getty Images)

Tyson zinspeelde ook op gevecht met Holyfield

Voordat Tyson zijn rentree aankondigde, zinspeelde hij op een gevecht met zijn oude rivaal Evander Holyfield. Die partij staat nog niet gepland, maar volgens Amerikaanse media gaat die er nog wel komen. De twee namen het in 1997 tegen elkaar op in de beruchte 'bite fight', waarin Tyson een stuk oor van zijn tegenstander afbeet.

Jones jr. werd zes keer wereldkampioen in vier verschillende gewichtsklassen en veroverde ook de zilveren medaille op de Olympische Spelen van 1988 in Seoel. In 2003 werd de Amerikaan de eerste bokser in 106 jaar die na een wereldtitel in het middengewicht ook wereldkampioen werd in het zwaargewicht. Hij stopte in 2018.