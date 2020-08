Nadine Visser heeft dinsdagavond bij de Paavo Nurmi Games in het Finse Turku de beste wereldjaartijd op de 100 meter horden gelopen. De 25-jarige atlete kwam in de finale tot een tijd van 12,68 seconden.

Visser pakte de beste tijd van het seizoen, waarin door de coronacrisis nog niet heel veel wedstrijden zijn afgewerkt, af van Elvira Herman, de regerend Europees kampioene. Ze was vijf honderdsten sneller dan de tijd die de Wit-Russische eind juni in Minsk liep.

Bovendien bleef Visser bij een toegestane rugwind van 1,2 meter per seconde net boven haar eigen Nederlands record. Ze was slechts zes honderdsten langzamer dan vorig jaar bij de WK in Doha.

De Europees kampioene indoor was met haar tijd logischerwijs ook de snelste in Finland. Ze hield de Italiaanse Luminosa Bogliolo (12,79) en de Hongaarse Luca Kozák (12,83) achter zich.

De Paavo Nurmi Games maken deel uit van de World Athletics Continental Tour Gold. Tot die categorie behoren normaal gesproken ook de FBK Games, maar het evenement in Hengelo werd afgelast vanwege de coronacrisis.

In Turku kwamen naast Visser nog meer Nederlandse atleten in actie. Zo was Nick Smidt met 49,86 de snelste op de 400 meter horden en eindigden Joris van Gool (10,28) en Taymir Burnet (10,37) als derde en vijfde op de 100 meter.