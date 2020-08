De nationale trainingen van de Nederlandse judoka's zijn voorlopig geschrapt. Vanwege een coronabesmetting in de selectie is fysiek contact tot donderdag 20 augustus niet toegestaan.

Het is niet bekend welke judoka positief heeft getest op het COVID-19-virus. De Nederlandse judobond besluit de naam uit privacyoverwegingen niet bekend te maken.

Door de besmetting moeten judoka's op Papendal de komende negen dagen, zoals eerder dit jaar, 1,5 meter afstand van elkaar houden en mogen ze dus niet met elkaar sparren. Datzelfde geldt voor de programma's bij de regionale trainingscentra.

Het nieuws is een flinke domper voor de Nederlandse judoka's, die juist blij waren dat ze sinds begin juli weer voluit konden trainen op Papendal. Dat was in de maanden daarvoor niet mogelijk, tot ergernis van velen.

Het judoseizoen ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis. In tegenstelling tot veel andere sporten is het in het judo nog niet duidelijk wanneer de eerste toernooien weer gehouden kunnen worden. Waarschijnlijk wordt het seizoen dit jaar nog wel hervat.