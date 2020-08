Olympisch medaillewinnaar Nile Wilson heeft maandag een boekje opengedaan over misstanden in de Britse turnwereld. Volgens de 24-jarige topturner is er ook in Engeland sprake van mentale mishandeling door te gedreven coaches.

"Er is sprake van een cultuur waarin turners worden behandeld als stukjes vlees", zegt Wilson maandag in een interview met de BBC. "Het bestuur en de coaches wilden medailles winnen. Door die cultuur van 'ten koste van alles willen winnen' ben ik jarenlang emotioneel gemanipuleerd en door fysieke pijn heen geduwd."

De kritiek op de misstanden in de Britse turnwereld is niet nieuw, maar Wilson is tot dusver wel de grootste naam die openlijk vertelt over de wanpraktijken. Hij veroverde in 2016 als eerste Brit ooit een olympische medaille op de rekstok (brons) en geldt als een van de belangrijkste troeven voor eremetaal bij de Spelen van 2021.

De turnsport ligt al wekenlang wereldwijd onder vuur na een reeks onthullende verklaringen van met name turners en oud-turners, naar aanleiding van de Netflix-serie Athlete A. Daarin wordt het misbruikschandaal rondom de in 2017 veroordeelde Amerikaanse turnarts Larry Nassar onder de loep genomen.

'We waren allemaal bang ons uit te spreken'

Sindsdien duiken er in veel verschillende landen, waaronder Nederland, verhalen op over mentale en soms fysieke mishandeling door turncoaches. Wilson wilde al langer een boekje open doen over de misstanden in Groot-Brittannië, maar was bang dat hij als klokkenluider uit de selectie zou worden gezet.

"We waren allemaal bang om ons uit te spreken, want ons leven ligt in de handen van de coaches. Ik was bang dat ik mijn plek in de olympische selectie kwijt zou raken en dus bleven we stil en deden we wat er van ons gevraagd werd", aldus Wilson.

"Het was die hele coachingsstijl waardoor we in angst leefden. Je moet presteren en er zijn gevolgen als je dat niet doet. Dat raakt je emotioneel meer dan wat dan ook. Ik moet zeggen dat iedereen de cultuur wel accepteerde, want zo ging het gewoon. Maar het moet wel veranderen, want die cultuur is er nu nog steeds."