Het seizoen in de MotoGP wordt eind dit jaar afgesloten met een Grand Prix in Portugal. De slotrace staat van 20 tot en met 22 november op het programma in Portimao.

Het Autodromo Internacional do Algarve is al sinds 2017 het reservecircuit, maar maakt nu voor het eerst echt deel uit van de MotoGP-kalender. De laatste keer dat de koningsklasse van de motorsport neerstreek in Portugal was in 2012 (in Estoril).

"Het binnenhalen van een MotoGP-race is geweldig nieuws voor ons", zegt circuitdirecteur Paulo Pinheiro. "Het was een lang proces, maar hard werken wordt beloond. Het zou helemaal mooi zijn als het wereldkampioenschap hier wordt beslist."

Het door de coronacrisis vertraagde MotoGP-seizoen is inmiddels drie races onderweg en wordt komend weekend hervat met de Grand Prix van Oostenrijk. In totaal staan er dit seizoen veertien races op het programma.

De Fransman Fabio Quartararo won de eerste twee Grands Prix van het seizoen in Spanje en gaat mede daardoor met 59 punten aan de leiding in de WK-stand, gevolgd door de Spanjaard Maverick Viñales (42 punten) en de Italianen Franco Morbidelli en Andrea Dovizioso (beiden 31 punten).

Regerend wereldkampioen Marc Márquez pakte dit seizoen nog geen punt. De Spanjaard brak in de eerste Grand Prix zijn arm na een valpartij en wacht nog op zijn rentree.