Ronnie O'Sullivan heeft flink uitgehaald naar de nieuwe generatie snookeraars. Volgens de 44-jarige legende is het niet zo gek dat hij samen met enkele generatiegenoten al jaren in de top speelt.

"Als je me in mijn beginjaren had gevraagd of ik had verwacht dat ik nu nog steeds in de top zou meedoen, had ik nee gezegd", zei O'Sullivan tegen de BBC, vlak nadat hij zondag de kwartfinales van het WK in Sheffield had bereikt.

"Maar gezien het niveau van tegenwoordig, zeg ik ja. De jonge spelers die doorbreken zijn niet zo goed als wij. De meesten hebben niet eens het niveau van amateurs, zo slecht zijn ze."

O'Sullivan, die in 2013 voor de vijfde en vooralsnog laatste keer wereldkampioen werd, denkt dat hij samen met onder anderen generatiegenoten John Higgins en Mark Williams in de top zal spelen zo lang hij meedoet.

"Gezien het niveau van de jongere spelers zou ik een arm en een been moeten verliezen om uit de top vijftig van de wereldranglijst te vallen. Daarom doen we nog steeds mee, vanwege het lage niveau."

O'Sullivan, die maandag tegen de Thai Thepchaiya Un-Nooh nog het record van snelste zege ooit op een WK verpulverde, treft maandag de Welshman Williams in de kwartfinales.

