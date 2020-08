Joost Luiten is in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) als gedeeld 51e geëindigd op het prestigieuze PGA Championship. De golfer won een paar plekken op de slotdag van het majortoernooi in San Francisco.

De 34-jarige Luiten noteerde drie bogeys, vier birdies en kwam daarmee tot 69 slagen, 1 onder het baangemiddelde. Hij eindigde op een totaalscore van 281 (+1) en klom nog acht plaatsen.

Luiten sprak in aanloop naar het PGA Championship de wens uit om er zijn beste prestatie - in 2012 eindigde hij als 21e in Californië - te verbeteren, maar dat zat er na de derde dag niet meer in.

De eindzege op het majortoernooi was voor de Amerikaan Collin Morikawa, die zijn concurrenten aftroefde dankzij een sterke slotdag. Hij sloot af met een ronde van zes onder par.

Op de wegens het coronavirus heringedeelde golfkalender volgen later dit jaar nog twee andere majors: het US Open (17-20 september) en de Masters (12-15 november). Door de vierde major, The Open Championship, werd wegens de pandemie een streep gehaald.