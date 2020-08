Antonio Felix da Costa is zondag kampioen geworden in de Formule E. De zege in de vierde E-Prix van Berlijn ging zondag naar uittredend kampioen Jean-Éric Vergne, Nyck de Vries werd vierde.

Da Costa werd kort achter zijn teamgenoot Vergne bij DS Techeetah tweede. Het Chinese team stelde dankzij die een-twee ook de constructeurstitel veilig.

De 28-jarige Portugees is voor het zesde jaar op rij actief in de raceklasse voor elektrische auto's, maar was nooit verder gekomen dan een zesde plek in het eindklassement.

Dit seizoen won Da Costa drie races op rij en eindigde ook driemaal op de tweede plek. Titelverdediger Vergne boekte zijn eerste zege van het seizoen. De voormalig Formule 1-coureur won zondag vanaf poleposition.

Nog twee races te gaan in Berlijn

Nyck de Vries legde dankzij een knappe inhaalmanoeuvre in de slotfase beslag op de vierde plaats. Daarmee evenaarde de Formule 2-kampioen van vorig seizoen zijn beste resultaat van het jaar. Robin Frijns, de andere Nederlander in de Formule E, kon door een mankement aan zijn auto niet van start gaan.

Vanwege het coronavirus wordt het Formule E-seizoen afgerond met zes races op het Tempelhof Airport Street Circuit in de Duitse hoofdstad. Woensdag en donderdag staan de laatste twee races op het programma.