Brad Binder is zondag de verrassende winnaar geworden van de MotoGP-race in Tsjechië. De Zuid-Afrikaan boekte zijn eerste zege in de hoogste categorie van de motorsport.

De 24-jarige Binder debuteert dit jaar voor KTM in de MotoGP en bezorgde zijn team ook de allereerste overwinning op dat niveau. In de eerste twee races van het seizoen was hij niet verder gekomen dan een dertiende plek.

Door veel variatie in de bandenstrategie werd het een onvoorspelbare race. Bovendien vonden er enkele crashes plaats, de coureurs hadden het hele weekend al last van een gebrek aan grip op het Brno Circuit.

Met negen rondes te gaan wist de van de zevende plek gestarte Binder de leiding te veroveren op de Italiaan Franco Morbidelli, die tweede werd. De Fransman Johann Zarco, die op poleposition aan de race begon, maakte het podium compleet.

WK-leider Quarataro slechts zevende

De race in Brno was de derde van het seizoen. De eerste twee werden gewonnen door Fabio Quartararo, die zondag niet verder kwam dan de zevende plaats. De Fransman behoudt wel de leiding in de WK-stand.

Titelverdediger Marc Márquez ontbrak in Tsjechië. De zesvoudig kampioen in de MotoGP liep in de eerste race een gebroken bovenarm op.

De MotoGP-kalender bestaat vanwege het coronavirus slechts uit dertien races. De komende twee zondagen wordt er op de Red Bull Ring in Oostenrijk geracet.