Motorcrosser Glenn Coldenhoff heeft zondag de eerste MXGP-ronde sinds de coronacrisis gewonnen. De 29-jarige Brabander werd tweede in de eerste manche van de GP van Letland en eerste in de tweede. Jeffrey Herlings eindigde twee keer als vierde, goed voor de vijfde plaats overall.

Coldenhoff lag in de eerste manche enige tijd aan de leiding op het circuit van Kegums, maar door een valpartij verspeelde hij de koppositie aan wereldkampioen Tim Gajser. De Sloveen had op de streep een voorsprong van een kleine twee seconden op nummer twee Coldenhoff.

In de tweede manche was het Gasjer die in de slotfase viel, terwijl hij met Coldenhoff en de Zwitser Jeremy Seewer vocht om de eerste plek. De Nederlander hield vervolgens Seewer achter zich en stelde zo de overwinning van de manche en de GP veilig.

Herlings had in de eerste manche een matige start en knokte zich door een knappe inhaalrace nog naar de vierde plek. In de tweede manche eindigde de wereldkampioen van 2018 wederom als vierde, op 21 seconden van Coldenhoff. Gasjer werd vlak achter hem vijfde.

Herlings won in maart de eerste twee rondes van het MXGP-seizoen, waarna de jaargang moest worden stilgelegd vanwege de coronacrisis. Het seizoen wordt herstart met drie rondes in een week tijd op het circuit van Kegums. Tot en met eind november staan er voorlopig nog dertien GP's op de herschikte kalender.