Joost Luiten heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een slechte derde dag beleefd op de PGA Championship in San Francisco. De Nederlandse golfer zakte naar de 59e plek, waardoor een verbetering van zijn beste majorresultaat ooit vrijwel onmogelijk lijkt.

De hoogste eindnotering van de 34-jarige Luiten op een major is de 21e plek op het PGA Championship van 2012. Na een uitstekende tweede ronde in het TPC Harding Parkstond, waar geen publiek aanwezig mag zijn, stond hij vrijdag nog in de subtop op de 31e plek. De derde ronde op zaterdag verliep veel minder goed voor de Zuid-Hollander.

Luiten noteerde een matige score van +3. Op vier holes had hij een slag meer dan par nodig en hij sloeg slechts één birdie. In totaal staat hij nu met 212 (+2) slagen op de 59e plek.

Ook de Chinees Li Haotong kende met een ronde van +3 een slechte dag en verloor zijn leidende positie. De nieuwe koploper is Dustin Johnson, die zaterdag een score noteerde van -5, mede door liefst acht birdies. In totaal staat de 36-jarige Amerikaan op 201 slagen en zijn landgenoten Scottie Scheffler en Cameron Champ volgen op 202. Kort daarachter staat nog een aantal spelers, waardoor het zondag een spannende slotdag wordt.

Dustin Johnson begint als koploper aan de slotdag. (Foto: Pro Shots)

Koepka jaagt op primeur deze eeuw

Johnson jaagt op zijn tweede majortitel, nadat hij in 2016 de US Open won. Brooks Koepka maakt met 203 slagen ook nog altijd kans op de eindzege.

De dertigjarige Amerikaan zegevierde de afgelopen twee jaar op de PGA Championship en kan de eerste golfer deze eeuw worden die het toernooi drie keer op rij wint. Het record is vier eindzeges op rij van de Amerikaan Walter Hagen in 1924, 1925, 1926 en 1927.

Het PGA Championship is het eerste majortoernooi van 2020. Later dit jaar volgen nog twee andere majors: het US Open (17-20 september) en de Masters (12-15 november). De vierde, The Open Championship, gaat niet door vanwege het coronavirus.