Robin Frijns is er zaterdag net niet in geslaagd om de derde Formule E-race van deze week in Berlijn te winnen. De Limburger moest de Duitser Maximilian Günther voor zich dulden en eindigde als tweede.

De 29-jarige Frijns was heel dicht bij de overwinning. Op het laatste rechte eind van het Tempelhof Airport Street Circuit probeerde hij Günther nog te passeren, maar hij kwam slechts 0,128 seconde tekort voor de winst.

De Fransman Jean-Éric Vergne maakte het podium compleet door op tweeënhalve seconde als derde te eindigen. De Portugees António Félix da Costa, die de vorige twee races in de Duitse hoofdstad won, werd ditmaal vierde.

Voor Frijns is het de eerste keer dit seizoen dat hij het podium mag betreden. Afgelopen donderdag was de Nederlander in Berlijn ook al dicht in de buurt van een podiumplaats, maar toen moest hij genoegen nemen met de vierde plaats.

De Vries kan niet meestrijden vooraan

Nyck de Vries, de andere Nederlander die actief is in de Formule E, kon zich niet mengen in de strijd vooraan. De Fries kwam als zestiende over de finish. Afgelopen woensdag eindigde hij bij de eerste Formule E-race sinds de coronacrisis nog als vierde en een dag later viel hij uit.

In het kampioenschap blijft Félix da Costa met 137 punten riant aan de leiding. Hij heeft maar liefst 68 punten voorsprong op Günther. Frijns klimt met veertig punten naar de twaalfde plek en De Vries staat met dertig punten veertiende.

Zondag staat er opnieuw een Formule E-race in Berlijn op het programma en komende week worden daar nog twee manches verreden. Dat zijn ook de laatste races van het seizoen in de klasse met elektrische auto's.