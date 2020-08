Motorcoureur Michael van der Mark is zaterdag bij de eerste race van het WK superbike in Portugal op het podium geëindigd. De Rotterdammer kwam op het circuit van Portimao als derde over de finish.

De 27-jarige Van der Mark ging als vijfde van start en schoof meteen op naar de vierde plaats. In de zevende ronde schoot hij echter rechtdoor, waardoor hij terugviel naar de zesde plaats. Dankzij een sterke inhaalrace kwam de Yamaha-coureur toch nog op het podium terecht.

Van der Mark moest de Brit Jonathan Rea, die de race won, zeven seconden voor zich dulden. De regerend wereldkampioen was op zijn Kawasaki een klasse apart en hield op de Turk Toprak Razgatlioglu, de teamgenoot van Van der Mark, vijf seconden achter zich.

Voor Van der Mark is het zijn eerste podiumplaats van dit seizoen. Wel eindigde hij vorige week als derde in de Superpole-race op het circuit van Jerez, waar de coureurs voor het eerst sinds de coronacrisis weer in actie kwamen. In de twee reguliere races in Spanje eindigde de Nederlander toen als zevende en viel hij uit.

In het kampioenschap behoudt Scott Redding, die in de eerste race in Portugal niet verder kwam dan de zevende plek, met 107 punten zijn leidende positie. De Brit heeft nog acht punten voorsprong op Rea. Van der Mark klimt met 63 punten naar de vijfde plek in de WK-stand.

Zondag staat er de tweede race op het programma op het circuit van Portugal. Het WK superbike begon eind februari met een race in Australië, waarna het seizoen moest worden stilgelegd vanwege de coronacrisis. Er staan de komende maanden nog zes raceweekenden op het programma.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe Van der Mark de derde plek voor zich opeiste.