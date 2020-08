Joost Luiten heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) de cut gehaald op het prestigieuze PGA Championship. De Nederlander verbeterde zich flink op de tweede dag van het majortoernooi in de Amerikaanse staat Californië.

Zonder publiek ging Luiten rond in 68 slagen, twee onder par. Hij zette twee birdies tegenover een bogey en steeg van de 68e naar de 31e plek van de ranglijst.

In de komende twee dagen hoopt de 34-jarige Luiten een gooi te doen naar zijn beste prestatie op een majortoernooi. Zijn hoogste notering tot dusver is een 21e plek op het PGA Championship van 2012.

De Australiër Jason Day en de Amerikaan Brendon Todd verloren hun leidende positie aan de Chinees Li Haotong, die met 65 slagen een sterke dag kende. Hij leidt met een score van 132, gevolgd door vijf golfers met 134, onder wie Day en titelverdediger Brooks Koepka.

Het PGA Championship duurt tot en met zondag. Later dit jaar volgen nog twee andere majors: het US Open (17-20 september) en de Masters (12-15 november). De vierde, The Open Championship, gaat niet door vanwege COVID-19.