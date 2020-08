Sharon van Rouwendaal heeft vrijdag na zeven jaar afscheid genomen van haar Franse coach Philippe Lucas. De 26-jarige Nederlandse openwaterzwemster stapt over naar de Duitser Bernd Berkhahn.

"Het laatste jaar begon ik te vaak en te sterk te twijfelen aan de samenwerking met Philippe. Ik ben olympisch kampioen geworden onder zijn leiding en ben hem ontzettend dankbaar, maar ik ben toe aan verandering en iets nieuws", aldus Van Rouwendaal.

"Het afgelopen seizoen heb ik een aantal malen een trainingsstage meegedaan met de groep van Bernd, die ook de Duitse bondscoach is, en dat beviel heel erg goed. Ik heb nu de knoop doorgehakt en ben ontzettend blij dat ik in zijn team aan de slag mag. Ik kan me nu zonder zorgen en met volle overtuiging gaan voorbereiden op succesvolle Spelen volgend jaar in Tokio."

Van Rouwendaal verhuisde in 2013 voor de tweede keer in haar leven van Nederland naar Frankrijk om in Montpellier aan de slag te gaan met de excentrieke Lucas, die bekendstaat om zijn harde werkmethode.

De geboren Baarnse beleefde vele successen onder Lucas. Ze veroverde onder meer in 2016 goud op de 10 kilometer open water bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en in 2018 goud op de 5 en 10 kilometer open water bij de EK in Glasgow.

"Zonder Philippe zou ik niet de zwemmer zijn die ik ben geworden", schrijft Van Rouwendaal op Instagram. "Ik bedank hem voor al die keren dat hij me aan het huilen en lachen heeft gebracht. Hij gaf me vertrouwen door in mij te geloven. Hij zag dingen die anderen niet zagen."