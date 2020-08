Joost Luiten is in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) met een plek in de middenmoot aan het prestigieuze PGA Championship begonnen. De Nederlander staat na dag één gedeeld 68e van de 156 spelers in de Amerikaanse staat Californië.

De 34-jarige Luiten, die vorige maand terugkwam op zijn besluit om de eerste major van het jaar vanwege de coronamaatregelen te laten schieten, ging rond in 71 slagen, één boven het baangemiddelde. Hij noteerde twee bogeys en zette daar een birdie tegenover.

In de komende dagen hoopt Luiten te stijgen op de ranglijst. Zijn beste prestatie op een major is de 21e plek op het PGA Championship van 2012, en dat wil hij graag verbeteren.

"Dat zou heel mooi zijn", zei hij eerder deze week. "Zoals in ieder toernooi begint het met het halen van de cut. Als dat lukt; wie weet is er dan nog meer mogelijk dan een verbetering van die 21e plaats."

De leiding op het toernooi in San Francisco is na de openingsdag in handen van de Australiër Jason Day en de Amerikaan Brendon Todd, die slechts 65 slagen nodig hadden en daarmee uitkwamen op -5.

Het PGA Championship duurt tot en met zondag. Later dit jaar volgen nog twee andere majors: het US Open (17-20 september) en de Masters (12-15 november). De vierde, The Open Championship, gaat niet door vanwege COVID-19.