Robin Frijns is donderdag bij de tweede van zes Formule E-races in Berlijn als vierde geëindigd. De Nederlander scoorde na een mooi gevecht met Lucas di Grassi en Stoffel Vandoorne net geen podiumplaats. Nyck de Vries haalde door technische problemen de finish niet.

De zege op het Tempelhof Airport Street Circuit ging net als woensdag naar António Félix da Costa. De WK-leider uit Portugal startte op poleposition en had op de streep ruim drie seconden voorsprong op de Zwitser Sébastien Buemi, die als tweede eindigde.

Frijns, die woensdag de finish niet haalde, begon een dag later vanaf de vijfde plek. De coureur van Virgin Racing lag in de openingsfase even op de derde plek, maar moest die plek afstaan aan Di Grassi. Frijns probeerde het nog in de slotfase, maar de Braziliaan gaf geen krimp. De Nederlander hield wel de van de dertiende plek vertrokken Vandoorne achter zich.

De Vries begon op de vierde plek en startte goed aan de race, maar na een minuut of twintig stopte zijn Mercedes ermee.

Da Costa heeft in het WK-klassement een zeer grote voorsprong van 68 punten op Di Grassi. De komende dagen staan de laatste vier races van het seizoen op het programma, allemaal ook in Berlijn.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om het moment dat Nyck de Vries uitvalt te bekijken.