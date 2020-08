Nyck de Vries is woensdag bij de eerste Formule E-race sinds de coronacrisis net naast het podium geëindigd. De Nederlander eindigde op het circuit van Berlijn als vierde.

De 25-jarige De Vries was in de slotfase van de race nog dicht bij een podiumplek, maar hij kwam slechts vier tienden van een seconde achter de Brit Sam Bird, de regerend kampioen in de Formule E, over de finish.

De race op het Tempelhof Airport Street Circuit werd gewonnen door António Félix da Costa. De Portugees, die in Marrakesh de laatste race voor de coronacrisis ook won, was een klasse apart en liet de Duitser André Lotterer ruim vijf seconden achter zich.

De Vries zette met de vierde plek zijn beste resultaat tot nu toe neer in de Formule E. Begin dit jaar eindigde de Mercedes-coureur in de Chileense hoofdstad Santiago als vijfde en in november werd hij zesde in Saoedi-Arabië.

Frijns haalt finish niet door crash

Robin Frijns, de andere Nederlander in de Formule E, haalde de finish niet in Berlijn. De Limburger belandde in de muur na een gevecht met de Duitser Maximilan Günther. Frijns probeerde het nog even na zijn crash, maar zijn auto had te veel schade om nog door te kunnen rijden.

In het kampioenschap gaat Félix da Costa met 97 punten riant aan de leiding. Hij heeft 41 punten voorsprong op nummer twee Mitch Evans, die woensdag niet verder kwam dan de vijftiende plek. De Vries staat met dertig punten twaalfde en Frijns is met tien punten zestiende.

Deze week staan er nog vijf Formule E-races op het programma in Berlijn. De eerstvolgende manche vindt donderdag plaats en de laatste is zondag. Dit zijn ook de laatste races van het seizoen in de klasse met elektrische auto's.