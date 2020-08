Turnbond KNGU heeft in 2015 het rapport van een onderzoek van drie gedragswetenschappers naar de cultuur binnen het Nederlandse vrouwenturnen en fysieke en geestelijke mishandeling door trainers niet openbaar gemaakt.

Volgens de Volkskrant vonden onderzoekers Annelies Knoppers (Universiteit Utrecht), Froukje Smits (Hogeschool Utrecht) en Frank Jacobs (Haagse Hogeschool) misstanden die vergelijkbaar zijn met de verhalen die de afgelopen weken naar buiten zijn gekomen over fysieke en mentale mishandeling.

Het rapport, met de titel Turnonkruid, gemaaid maar niet gewied, was gebaseerd op 36 geanonimiseerde interviews in 2013 en 2014, waaronder veertien met (oud-)turnsters. Een van de conclusies was dat er "een zwijg- en vergeldingscultuur" was in het turnen.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van de KNGU en Veilig Sportklimaat, is nooit buiten de turnbond gedeeld. "Ik weet bij god niet meer wat er in stond. Ik was druk met de financiële problemen van de KNGU", zegt oud-voorzitter Jos Geukers van de turnbond tegen de Volkskrant.

Volgens Smits kregen de onderzoekers na het schrijven van het rapport te horen dat het verhaal intern moest blijven. "Omdat we dat niet rechtvaardig vonden naar de respondenten die ons hebben geholpen, hebben we onze respondenten aangeboden om gesprekken te voeren om te vertellen wat we geconcludeerd hadden en uitleg te geven. We hebben deze respondenten op de universiteit ontvangen en zijn bij mensen thuis geweest", meldt ze.

De KNGU kondigde twee weken geleden aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport. Volgens de Volkskrant gaat KNGU-directeur Marieke van der Plas, die in 2015 nog niet in dienst was van de bond, binnenkort praten met Knoppers, Smits en Jacobs over hun onderzoek.