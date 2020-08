Epke Zonderland was verrast door de onthullingen die de afgelopen week naar buiten kwamen in de turnwereld. De rekstokspecialist vertrouwt erop dat mishandeling door coaches tot het verleden behoort.

"Ik was wel verbaasd toen ik het allemaal hoorde. Jaren geleden hoorde je al dit soort verhalen en dan hoop je dat het incidenten zijn", zei Zonderland maandag in de talkshow Op1.

"Nu blijkt dat er veel meer meiden zijn die hun carrière zo hebben ervaren. Dat is wel schokkend. Ik vond vroeger dat het er ook wel hard aan toeging, maar vooral meisjes waren soms niet gelukkig."

De 34-jarige Zonderland, die in 2012 olympisch goud veroverde en in 2013, 2014 en 2018 wereldkampioen werd, merkt dat de sfeer in de sporthal de laatste jaren is verbeterd.

"Nu is het niet meer zo. Waar ik train, is veel veranderd. Er hangt een goede sfeer en er wordt geluisterd. Er wordt gekeken naar emoties. De motivatie moet uit jezelf komen, die kun je niet opleggen."

Turnbond KNGU besloot onlangs een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de verhalen van oud-coach Gerrit Beltman en een aantal ex-turnsters. Coaches Vincent Wevers en Gerben Wiersma, die met naam genoemd werden, zijn op non-actief gesteld.