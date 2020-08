Marc Márquez heeft maandag een tweede operatie ondergaan aan zijn arm. De titanium plaat die bij de eerste ingreep in de arm van de MotoGP-wereldkampioen was geplaatst, bleek beschadigd.

De plaat is met succes vervangen en de 27-jarige Márquez moet 48 uur ter observatie in het ziekenhuis blijven.

Márquez brak zijn arm vorige maand bij een val in de Grand Prix van Spanje. Ruim een week geleden zat hij alweer op zijn motor bij het raceweekend in Andalusië, maar dat werd geen succes.

De rijder van Repsol-Honda completeerde nog wel de derde vrije training, maar hield het in de kwalificatie na een ronde voor gezien en besloot vervolgens de race aan zich voorbij te laten gaan.

Het is nog niet duidelijk wanneer Márquez, zes keer wereldkampioen in de laatste zeven jaar, zijn rentree maakt. Wel is zeker dat hij komend weekend ontbreekt in Tsjechië. De eerste twee races werden gewonnen door Yamaha-coureur Fabio Quartararo.