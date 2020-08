Voormalig topturnsters Ans van Gerwen, Ans Dekker, Ikina Morsch, Monique Bolleboom, Elvira Becks en Laura van Leeuwen hebben turnbond KNGU maandag in een open brief gevraagd om het topsportprogramma voor vrouwen zo snel mogelijk te hervatten.

De KNGU (op de foto is technisch directeur Mark Meijer te zien) besloot vorige week het programma stil te leggen en een onderzoek te openen naar aanleiding van de verhalen van oud-turnsters over fysieke en geestelijke mishandeling door hun coaches. Vincent Wevers en Gerben Wiersma bij naam werden genoemd; zij werden op non-actief gesteld.

Van Gerwen, Dekker, Morsch, Bolleboom, Becks en Van Leeuwen zeggen begrip te hebben voor het besluit van de KNGU en prijzen het vertrouwen van de bond in een herstel van het topsportprogramma, maar vinden ook dat de huidige topturnsters flink benadeeld worden.

"De olympische turnsters van nu verdienen dat vertrouwen ook, terwijl zij tegelijkertijd moeten omgaan met het gegeven dat zij deel uitmaken van een groter verhaal. Van een maatschappelijke context die hun topsport op dit moment in een negatieve storm heeft doen belanden", staat in de brief die in handen is van persbureau ANP.

"Wij betuigen hier ook ons medeleven met de huidige topturnsters van het nationale team. Geen Olympische Spelen 2020 door de coronarisis dit jaar. Dan maar keihard doortrainen en voorbereiden op de olympische droom volgend jaar in Tokio. Maar valt deze droom nu ook in duigen? Worden zij de dupe van misstanden uit het verleden, waar zij zelf niet schuldig aan zijn?"

'We trainden vooral met veel plezier'

De zes oud-turnsters zeggen verder dat ze zich niet herkennen in de verhalen van anderen. "Topsport is hard. We trainden intens, leefden gedisciplineerd, letten op ons gewicht. Daarbij hoorde een trainingsmethode die ons uitdaagde en het beste uit onszelf liet halen", schrijven ze.

"Dit gebeurde vooral met veel plezier. Wij dragen overwegend positieve herinneringen mee in ons hart en in ons verdere leven. Wij betreuren het zeer dat het niet voor alle turnsters zo heeft mogen zijn."

De verhalen over misstanden in de turnwereld begonnen met een interview van oud-coach Gerrit Beltman in het Noordhollands Dagblad. Hij bekende turnsters fysiek en mentaal te hebben mishandeld. De KNGU, dat op dat moment al onafhankelijk onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag in de gym- en turnsport, besloot het topsportprogramma voorlopig stil te leggen.

Van Gerwen, Dekker (allebei 1972 en 1976), Morsch (1972), Bolleboom (1976), Becks (1992) en Van Leeuwen (2004) waren allemaal namens Nederland present op de Olympische Spelen.