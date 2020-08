Beachvolleybalster Marleen van Iersel moet op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Haar huidige partner Joy Stubbe last in overleg met haar medische staf een pauze in.

De ervaren Van Iersel (32) en de 23-jarige Stubbe waren sinds oktober 2017 een duo. Van Iersel spreekt van een "onverwacht besluit" en een "grote klap" na de keuze van haar teamgenoot.

"Na alle tijd, plezier en energie die we er met ons team in hebben gestoken, had ik dit avontuur graag samen met Joy, onze coach Danny en onze staf afgemaakt. Ik kan helaas op dit moment niets anders doen dan het besluit van Joy respecteren", zeg ze op Volleybal.nl.

"Ik ga op zoek naar een nieuwe partner om te strijden voor de Olympische Spelen in Tokio. Voor mij is opgeven geen optie. Het olympische vuur in mij is nog lang niet gedoofd en ik zou graag mijn carrière op een positieve manier willen eindigen."

Van Iersel vormde eerder een koppel met Sanne Keizer en Madelein Meppelink. Met beide beachvolleybalsters was ze een keer aanwezig op de Olympische Spelen en veroverde ze een Europese titel.