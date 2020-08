Snookerlegende Ronnie O'Sullivan heeft maandag maar weer eens een record bijgeschreven. De vijfvoudig wereldkampioen had in de eerste ronde van het WK in Sheffield slechts 108 minuten nodig om af te rekenen met de Thai Thepchaiya Un-Nooh: 10-1.

O'Sullivan had maar veertien seconden per stoot nodig en verbeterde het record voor snelste WK-wedstrijd met liefst 41 minuten. Shaun Murphy was vorig jaar in 149 minuten te sterk voor de Chinees Luo Honghao (10-0).

O'Sullivan, die vanwege zijn snelle spel de bijnaam 'The Rocket' heeft, stond zondag na de eerste sessie van zijn partij tegen Un-Nooh al op een 8-1-voorsprong. Hij had maandag minder dan een half uur nodig om de laatste twee frames te winnen.

De 44-jarige Engelsman had voor het toernooi nog gezegd dat hij zich behandeld voelde als een 'laboratoriumrat' omdat het WK snooker een van de evenementen was die de Britse regering wilde gebruiken als pilot voor het weer toelaten van publiek bij sportwedstrijden.

Dat duurde echter maar één dag, omdat de Britse overheid aan het eind van vorige week strengere coronamaatregelen aankondigde. Sinds zaterdag zitten er daardoor geen fans meer in het Crucible Theatre.

"Ik heb liever dat er geen publiek zit", zei O'Sullivan na zijn zege op Un-Nooh tegen de BBC. "Dan voel ik geen druk of verwachtingen van de fans en is het voor mij een stuk makkelijker om in en uit de arena te lopen. Ik zit in een hotel vlak bij het stadion en heb veel meer rust. Het voelt als een vakantie."