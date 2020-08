Hockeycoach Roelant Oltmans keert na zeven jaar terug in Nederland. De voormalig bondscoach van de Nederlandse mannen- en vrouwenploeg gaat komend seizoen aan de slag bij Kampong.

De 66-jarige Oltmans tekent een meerjarig contract bij de Utrechtse formatie, die geen mededelingen doet over de duur van de verbintenis. Hij is de opvolger van Alexander Cox, die de afgelopen acht seizoenen aan het roer stond bij Kampong.

Tot augustus was Oltmans nog bondscoach van de mannenploeg van Maleisië, waar hij in september 2018 aan de slag ging. In de jaren daarvoor fungeerde Oltmans als bondscoach bij de nationale teams van India en Pakistan. Hij werkte sinds 2013 in het buitenland.

In Nederland staat Oltmans vooral bekend om zijn periodes als bondscoach van de vrouwen en de mannen van Oranje. Hij leidde de hockeysters in 1990 naar de wereldtitel en met de hockeyers pakte hij in 1998 eveneens WK-goud. Twee jaar daarvoor veroverden de mannen bij de Spelen in Atlanta al de olympische titel.

Naast periodes als clubcoach bij Laren, Klein Zwitserland en Bloemendaal was Oltmans in Nederland ook actief in de voetballerij. De geboren Zuid-Hollander fungeerde van begin 1999 tot augustus 2002 als algemeen directeur van NAC Breda.

"Met Roelant hebben we de juiste man op de juiste plaats", zegt bestuurslid Paul van den Putten van Kampong. "We zochten een ervaren coach die gewend is met internationals te werken en om de jeugd een kans te geven. Zeker in deze moeilijke periode met het coronavirus is Roelants jarenlange internationale ervaring een pre."