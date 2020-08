Michael van der Mark is zondag als zevende geëindigd bij de tweede race van het WK superbike op het circuit van Jerez. De Brit Scott Redding kwam net als zaterdag als eerste over de streep in Spanje.

Van der Mark, die zaterdag bij de hervatting van het superbikeseizoen na acht rondes uitviel met een technisch probleem, begon vanaf de derde plek bij de tweede race op het circuit van Jerez, maar kon die podiumplaats niet behouden.

De 27-jarige Nederlander kwam ruim dertien seconden na winnaar Redding over de streep. De Ducati-coureur bleef zijn land- en teamgenoot Chaz Davies drie tellen voor. De Turk Toprak Razgatlioglu, teamgenoot van Van der Mark bij Yamaha, completeerde het podium.

Voormalig MotoGP-coureur Redding boekte zaterdag zijn eerste zege bij de WK superbike. Hij heeft in het klassement een flinke voorsprong op regerend kampioen Jonathan Rea, die zondag slechts als zesde eindigde. Van der Mark is de nummer zes van de WK-stand.

De WK superbike begon eind februari met een race in Australië, waarna het seizoen moest worden stilgelegd vanwege de coronacrisis. Er staan de komende maanden nog zeven raceweekenden op het programma.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de finish van de tweede race te bekijken.