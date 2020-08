Estavana Polman mist het EK handbal in december. De 27-jarige Gelderlandse heeft een kruisband in haar rechterknie gescheurd en is maanden uitgeschakeld.

Polman liep de blessure donderdag op tijdens een gezamenlijke training van haar club Team Esbjerg en Odense HC. Ze liet meteen een scan maken in het ziekenhuis en die zorgde voor een flinke domper.

"Ik voelde meteen dat het ernstig was. Hier kan ik niets aan doen, dit is het risico om handbal te spelen. Ik hoop nu zo snel mogelijk geopereerd te kunnen worden en ga daarna hard werken tijdens mijn revalidatie. Shit happens", zegt Polman zaterdag op de website van Team Esbjerg.

Polman veroverde vorig jaar met Nederland de wereldtitel. Ze werd verkozen tot beste speelster van het toernooi en kreeg eerder deze week ook van de internationale bond IHF een nominatie voor wereldspeelsters van het jaar.

Snel meer.