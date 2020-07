Vincent Wevers ontkent dat hij ooit turnsters heeft geslagen of geschopt. De turncoach werd de afgelopen dagen door verschillende oud-pupillen beschuldigd van fysieke mishandeling.

"In mijn hele carrière heb ik nog nooit fysiek geweld gebruikt, dat is een aantijging die heel hard aankomt", zegt Wevers vrijdag tegen de NOS. "Ik wil er verder niet op ingaan, we laten aan het onderzoek waar de waarheid zit."

De bondstrainer reageert voor het eerst op de stevige beschuldigingen aan zijn adres. Oud-turnster Joy Goedkoop vertelde zondag bij NOS Studio Sport dat ze tijdens haar carrière op jonge leeftijd werd mishandeld en vernederd door Wevers. Dat zou zijn gebeurd toen ze van haar zevende tot haar twaalfde in Oldenzaal trainde.

"Ik ben door hem geslagen en geschopt", zei Goedkoop. "Niet dagelijks, al gebeurde het kleineren en het boos worden wel elke dag."

Wevers herkent zich totaal niet in het eerste deel van die beschuldiging, maar hij heeft wel spijt van hoe hij in het verleden training gaf. "Er was weinig ruimte voor inspraak van turnsters. Met de kennis die ik nu heb, zou ik dat never nooit meer doen. Ik ben nooit de zaal ingegaan met verkeerde intenties, maar dat wil niet zeggen dat we het toen goed deden. Het was een foute tijd, dat vind ik met de kennis van nu heel erg."

Turnbond KNGU besloot woensdag naar aanleiding van alle verhalen van oud-sporters over grensoverschrijdend gedrag om het topsportprogramma van de turnsters stil te leggen. Wevers en collega-bondscoach Gerben Wiersma mogen geen training geven zolang er een (onafhankelijk) onderzoek loopt naar de misstanden.

Wevers: 'Ben sinds 2007 een ander soort coach'

De nieuwste rel in het Nederlandse turnen begon vorige week vrijdag met een interview van Gerrit Beltman met het Noordhollands Dagblad. Daarin bekende de coach dat hij turnsters fysiek en mentaal heeft mishandeld.

Wevers werkte in het verleden samen met Beltman. "In de beginfase van je ontwikkeling als turntrainer ga je kijken waar je je kennis weghaalt. Ik heb me aangesloten bij de cultuur die er toen was. Een van de cultuurbepalers was de trainer waar we het over hadden", zegt de vader van topturnsters Sanne en Lieke Wevers.

"De cultuur was hard en Spartaans. Ik betreur dat turnsters die zich nu melden deze dingen benoemen en daar nog steeds last van hebben. Dat vind ik gewoon heel erg. Dat is nooit mijn intentie geweest, maar het is er wel. Dat besef ik. Zij hebben gelijk, want dat is hoe zij het hebben ervaren. Als het helpt, wil ik met ze om de tafel en als er een excuus van mij nodig is, zal dat zeker komen."

Volgens Wevers heeft hij zijn trainingsmethodes in 2007 aangepast nadat uit een onderzoek van zijn turnvereniging TON uit Oldenzaal bleek dat hij en zijn collega's tekortschoten in de manier waarop ze training gaven. "Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een ander soort coach ben geworden. Voor mij is dat het omslagpunt geweest in mijn carrière."